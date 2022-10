Goiás terá muitos feriados em 2023; veja a lista completa e se programe

A chegada do final do ano sempre traz com ela aquela espiadinha no calendário do ano seguinte para ver em quais dias da semana serão comemorados os feriados.

Para quem gosta de descansar, a notícia é boa. Goiás terá muitos em 2023, vários deles com a possibilidade de emendar.

A lista de feriados nacionais é aberta logo no dia 1º de janeiro, o Dia da Confraternização Universal, que será comemorado em um domingo.

No dia 07 de abril é celebrado a Paixão de Cristo. A data do feriado católico cai em uma sexta-feira. Duas semanas depois, no dia 21, é Tiradentes, também em uma sexta-feira.

Poucos dias após Tiradentes, em 1º de maio, é comemorado o Dia do Trabalho. Diferente dos outros dois, este será na segunda-feira.

O primeiro feriado do segundo semestre de 2023 será o da Independência do Brasil, em 07 de setembro, uma quinta-feira.

Outro feriado católico celebrado no Brasil é o de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, também quinta-feira.

Em novembro, os feriados de Finados e Proclamação da República, celebrados no dia 02 e 15, cairão na quinta e quarta-feira, respectivamente.

O último feriado nacional de 2023 será o Natal. O nascimento de Cristo é celebrado em uma segunda-feira.

Além dos feriados, existem alguns dias de ponto facultativo no país. Em 20, 21 e 22 de fevereiro – de segunda a quarta-feira – por conta do carnaval.

Nos dias 08 e 09 de julho – quinta e sexta-feira – será celebrado o Corpus Christi. O Dia do Servidor Público, em 28 de outubro, é em um sábado e por isso não haverá ponto facultativo.

Feriados municipais

Em Goiânia, o Dia de Nossa Senhora Auxiliadora – padroeira da cidade – é celebrado em 24 de maio. Em 2023, o feriado municipal será na quarta-feira. O aniversário da capital, comemorado em 24 de outubro, na terça-feira.

Para os moradores de Anápolis, a notícia é um pouco melhor que para os goianienses. Em 26 de julho, dia de Santa Ana – padroeira da cidade – é uma quarta-feira. No entanto, o aniversário da cidade, celebrado em 31 de julho, em uma segunda-feira.

Já em Aparecida de Goiânia, o aniversário da cidade, em 11 de maio, será na quinta-feira. Já a emancipação do município, em 14 de novembro, cai em uma terça-feira.