A Caixa Econômica Federal liberou na última segunda-feira (24) um empréstimo com crédito de até R$ 3 mil para quem é Microempreendedor Individual (MEI).

A proposta é conhecida como Caixa Tem Microempreendedor Individual e possui o objetivo de estimular os microempreendedores a desenvolverem o seu próprio negócio.

A iniciativa foi desenvolvida com o intuito de poder auxiliar o maior número possível de brasileiros, porém, ela conta com alguns requisitos para elegibilidade, contratação e quitação do crédito.

Liberado até R$ 3 mil para quem é MEI; veja os requisitos para conseguir o benefício

O benefício traz maior facilidade para que o microempreendedor possa comprar as ferramentas, utensílios e insumos necessários para que o profissional possa realizar o seu trabalho.

Nenhuma tarifa é cobrada no momento da contratação dos serviços de crédito e os brasileiros ainda possuem até 24 meses para quitar o empréstimo.

Por não haver análise prévia do crédito com instituições como o Serasa e o SPC, brasileiros que estão negativados também podem garantir o benefício.

Para que possa contratar o serviço o brasileiro não contar com operações de crédito em bancos ou outras instituições financeiras com valores acima de R$ 3 mil.

Porém, existe uma exceção, sendo ela quando a quantia se tratar de um financiamento imobiliário, assim como também em caso de limites que não forem utilizados no cheque especial ou no cartão de crédito.

É importante ressaltar que o benefício pode ser aplicado somente para capital de giro das empresas.

Como contratar o empréstimo?

A contratação do serviço pode ser realizada presencialmente em alguma agência da Caixa, ou no caso dos profissionais que contam com uma Conta Pessoa Jurídica na Caixa, pode ser realizada pelo WhatsApp número 0800 104 0104.

Neste último caso é necessário que o interessado encaminhe #microcreditoPJ no chat a fim de dar início ao atendimento personalizado e direcionado especificamente para a contratação do empréstimo.

Para que possa realizar o cadastro o profissional terá que informar os dados no Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI), DASN SIMEI e Recibo de Entrega do último exercício fiscal encerrado.

Além disso, também é necessário que o brasileiro apresente seus documentos pessoais como o CPF, RG e um comprovante de residência.

Ao finalizar o processo de contratação, a instituição bancária vai realizar uma análise dos documentos da empresa e do MEI contratante.

Se o empréstimo for aprovado, os valores contratados serão automaticamente depositados na Conta Pessoa Jurídica. O pagamento das parcelas do serviço também serão debitados por meio da conta.

Por outro lado, se o interessado não contar com uma Conta Pessoa Jurídica na Caixa, ele deverá solicitar em alguma agência o formulário de inscrição e contratação.

Possíveis dúvidas podem ser esclarecidas por meio de contato com a Central de Atendimento da instituição, disponível no site da instituição.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!