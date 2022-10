Governo Federal inicia pagamento de benefício para quem recebe até um salário; confira o calendário

O Governo Federal iniciou o pagamento do benefício voltado para os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem até um salário mínimo (R$ 1.212).

Valores são referentes ao mês de outubro e começaram a ser debitados na conta dos beneficiários nesta terça-feira (25).

Mais de 36 milhões de brasileiros contam com auxílios do INSS, sendo que destes, 70% possuem direito a esta primeira etapa de pagamento do benefício.

Isso porque os aposentados e pensionistas que recebem valores acima do salário mínimo atual vão começar a receber na próxima etapa, que está prevista para acontecer já no dia primeiro de novembro.

Para descobrir o valor a ser recebido, o beneficiário pode consultar a situação por meio do aplicativo Meu INSS na opção “Extrato de pagamento de benefício”.

Além disso, a consulta também pode ser feita através da central de atendimento telefônico número 135 de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h. Para obter as informações, o segurado terá que informar o número do CPF e confirmar alguns dados cadastrais.

O calendário de pagamento do benefício para os segurados do INSS leva em consideração o número final do cartão de débito, não considerando o dígito verificador que aparece logo após o traço.

O cronograma para aqueles que recebem até um salário mínimo teve início nesta terça-feira (25) e deve se encerrar no dia 09 de novembro.

Os primeiros a receberem o benefício serão os brasileiros que possuem o final do cartão de pagamento de número 01. No próximo dia, os contemplados serão com o final 02 e assim seguirá sucessivamente.

Por outro lado, o débito para aqueles que contam com benefício acima do salário mínimo é realizado a cada duas faixas.

No primeiro dia de pagamento para essa classe, em primeiro de novembro, vão receber o auxílio os aposentados e pensionistas que tiverem os finais do cartão de 1 e 6.

Confira o calendário de pagamento:

Até um salário mínimo

Final 1 – 25 de outubro;

Final 2 – 26 de outubro;

Final 3 – 27 de outubro;

Final 4 – 28 de outubro;

Final 5 – 31 de outubro;

Final 6 – 1º de novembro;

Final 7 – 03 de novembro;

Final 8 – 04 de novembro;

Final 9 – 07 de novembro;

Final 0 – 08 de novembro.

Acima do salário mínimo

Final 1 e 6 – 1º de novembro;

Final 2 e 7 – 03 de novembro;

Final 3 e 8 – 04 de novembro;

Final 4 e 9 – 07 de novembro;

Final 5 e 0 – 08 de novembro.

