Pátria Amada, Salve-se…

Uma bandeira do Brasil estendida na janela de um apartamento, um motoboy vestido com a camisa da seleção brasileira, uma criança segurando pela janela do carro uma mini bandeira do nosso país. Pensei comigo mesmo: “Será que hoje tem jogo do Brasil, e eu não estou sabendo?”. Concluí rapidamente que não tinha jogo. Na realidade, “O BRASIL ESTÁ EM JOGO!

Motivado com esse verde e amarelo espalhado para todo lugar, fui trabalhar todos os dias essa semana, vestido com a camisa da Seleção Brasileira. Percebi as mais diversas reações dos pacientes, mas a maioria absoluta acenou com um sorriso ao entrar no consultório, e perceber o “jaleco” que eu estava usando.

Fui mais além. Peguei meu violão já empoeirado e gravei um vídeo tocando e cantando. Interpretei a música “Pra cima, Brasil” do gênio João Alexandre. Seguramente, tinha mais de 3 anos que eu não fazia isso. Os nossos queridos seguidores reagiram com espanto ao ver esse reels musical. Mais elogios do que críticas, rsrsrs

Morei nos Estados Unidos durante parte da minha juventude. Uma das coisas que me impressionava era o valor dado aos símbolos nacionais como a bandeira norte-americana. Um patriotismo que não via igual no meu país.

Já no Brasil, entre 2011 e 2016, assisti atônito quase 100 mil brasileiros mudando-se para o exterior. Essa debandada encontra explicação fácil na crise econômica na qual o Brasil estava imerso. Tinha a crise moral e anticorrupção também, com a Operação Lava Jato funcionando a todo vapor.

Valores como: respeito , honestidade, empatia, senso de justiça, ética, precisam aparecer nas ruas numa proporção muito maior que os desfiles políticos e da exposição dos nossos símbolos patrióticos.

Hoje nossa pátria está dividida. Rachada literalmente ao meio. Separações e dissensões em casa, no trabalho, nas ruas, entre amigos. Quero deixar uma mensagem a todos. Independente do resultado do próximo domingo, que tenhamos a constância de:

1. Orarmos;

2. De mantermos um caráter íntegro;

3. De termos paz com todos.

Se agirmos assim constantemente, vamos ter bons resultados.

“BRASIL , HÁ UMA ESPERANÇA, BRASIL OLHA PRA CIMA!”

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo MDB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.