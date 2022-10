Saiba lugares em Anápolis e Goiânia para curtir o Halloween e se arrepiar

Quem pensa que o Halloween só é comemorado em países estrangeiros, está enganado. Em Goiás, diversos estabelecimentos em Goiânia e Anápolis entraram no clima do Dia das Bruxas e estão preparando uma programação para deixar qualquer um de ‘cabelo em pé’.

Muito além de doces e travessuras, os comércios realizarão uma série de atrações envolvendo música ao vivo, competição de fantasia e open bar.

Pensando nisso, veja algumas opções preparadas pelo Portal 6 para curtir a data em Goiânia e Anápolis.

1. Halloween do Homer

O Bar do Homer, na Avenida Fernando Costa, em Vila Jaiara, em Anápolis, fará, nesta sexta-feira (28), o “Halloween Homer”.

O show acontecerá das 19h às 04h30 e contará com a presença dos DJ’s Maju, White Masks, Demik, Vovô James e da dupla Comanda 69.

Os ingressos podem ser adquiridos na entrada do local ou no WhatsApp da organização. O valor é de R$ 30.

2. Go Halloween

Outra opção de lugar para curtir o Halloween em Anápolis é a Go Brew Cervejaria Artesanal, localizada na Avenida Comercial, no Parque Brasília.

Neste sábado (29), o local fará o “Go Haloween” com show ao vivo da banda de rock and roll Shotgun, a partir das 17h.

Além da música, os visitantes poderão participar do concurso de melhor fantasia que terá como prêmio um barril de 30 litros de chopp pilsen.

Os interessados em participar do evento podem adquirir um ingresso pelo site do Sympla ou na portaria. O valor é de R$ 20.

3. Cine Cultura

Em comemoração ao Dia das Bruxas, o Cine Cultura de Anápolis preparou uma programação diferenciada para quem visitar o local na próxima terça-feira (01).

Durante a data, acontecerá uma sessão de terror, com entrada gratuita e exibição de longas clássicos da época do Halloween. O evento começará às 20h e a entrada é permitida para pessoas com idade acima de 18 anos.

4. Anallowenn

A Atlética Analfabeta da Universidade Federal de Goiás (UFG) fará na próxima terça-feira (1º), no Clube Kaikan, na Avenida Planície, em Goiânia, o “Analloween”, a partir das 21h.

O evento terá diversos tipos de open bar – como cerveja, refrigerante e vodka com suco – e apresentações de DJ’s durante toda a noite.

O ingresso pode ser adquirido por meio do WhatsApp da organização pelo preço de R$ 75.

5. Belga Pub

Entrando na onda, o Belga Pub, que fica na Avenida T-9, no Jardim Planalto, em Goiânia, fará , do dia 28 até o dia 30, uma programação arrepiante para quem busca se divertir no Halloween.

O local contará com concurso de fantasia e show das bandas Banana Bacon, Bad Havior e Deniz Voz , sendo uma atração por dia, respectivamente.

Durante as datas, serão cobrados um couvert no valor de R$ 12 e R$ 14, a depender do dia escolhido. Para garantir um lugar, é possível fazer a reserva de mesa por telefone ou pelo direct no Instagram.

6. Zen Bar

No sábado (29), o Zen Bar, localizado na Avenida PB, em Anápolis, realizará o “Hallowen Zen Bar”, a partir das 20h.

O evento terá concurso de fantasia com prêmio de consumação e apresentação da banda cover Black Sabbath e dos DJ’s Roberta Gato e Dan Morais.

Os ingressos custam R$ 40 e podem ser adquiridos no direct no Instagram do bar.