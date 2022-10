Veja como é por dentro o prédio luxuoso que o rei Roberto Carlos construiu em Goiânia

Com luxo e conforto de ‘rei’, Goiânia passa a contar com um novo empreendimento que tem a marca do cantor Roberto Carlos: o Horizonte Flamboyant. O condomínio vertical, localizado no Jardim Goiás em frente ao Parque Flamboyant, foi ideia do próprio artista, que viu potencial na capital goiana.

O empreendimento tem a assinatura da Incorporadora Emoções, que tem o rei no quadro societário. Trata-se do primeiro projeto da empresa fora de São Paulo. A concepção foi criada com a GMP Incorporação, e desenvolvido e executado pela GPL Incorporadora, ambas de Goiás.

Com 46 pavimentos, o prédio conta com 152 apartamentos com metragens entre 177m² a 302 m² e quatro penthouses. Além disso, são dois pavimentos de lazer. No terceiro andar, o morador vai encontrar piscina adulto e infantil climatizada com aquecimento solar, salão de festas, quadra poliesportiva, sala de jogos, brinquedoteca, playground, churrasqueira e uma praça.

Já no 33º andar, onde está o Sky Club, o local é reservado para relaxamento e beleza. Com espaço gourmet, estão disponíveis spa com hidromassagem, saunas seca e molhada, sala de massagem, praça Horizonte, espaço beleza, sala de pilates e academia.

O luxo não para por aí. O Horizonte traz consigo a presença de um concierge. O profissional ficará responsável em atender as demandas dos moradores, coordenando e realizando tarefas em formato de pay-per-use (pago por uso).

Entre as comodidades que o concierge estão os serviços de lavanderia, delivery, pacotes personalizados de limpeza (faxinas avulsas ou limpeza pós obra), buffet e organização de eventos, estética e beleza (esmalteria, cabeleireiro, depilação, estética facial), terapias corporais e massagem, higienização de estofados e cortinas, personal trainer, entre outros.

O projeto também ganhou homenagens ao rei Roberto Carlos. Um exemplo está no acabamento das garagens, um ambiente normalmente esquecido pelos projetistas. As paredes do espaço receberam pintura e a inserção de trechos de músicas do rei para inspirar o cotidiano do morador.