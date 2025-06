6 espetinhos e jantinhas de Goiânia para comer acompanhado de uma cervejinha gelada

Comida de verdade, cerveja trincando e aquele clima de mesa de boteco

Anna Júlia Steckelberg - 17 de junho de 2025

(Foto: Instagram)

Se tem uma coisa que o goianiense leva a sério é a hora da janta. Mas não qualquer janta. Estamos falando da famosa jantinha, prato típico que conquistou o paladar e o coração de quem vive ou visita a capital.

Tão importante para a cultura local que, em 2023, foi reconhecida oficialmente como Patrimônio Cultural Imaterial de Goiás por meio de um decreto estadual. A jantinha não é só comida: é ritual.

Normalmente composta por arroz, feijão tropeiro, mandioca cozida e aquele espetinho grelhado na brasa, ela ganha ainda mais sabor quando acompanhada de uma cerveja gelada e uma boa conversa entre amigos.

E não faltam endereços em Goiânia que transformam esse prato popular em uma experiência irresistível.

De botecos tradicionais a casas especializadas com tempero autoral, preparamos uma seleção com seis lugares imperdíveis para saborear jantinhas e espetinhos com qualidade, fartura e, claro, cerveja no ponto. Prepare o apetite e já pode separar a companhia.

6 espetinhos e jantinhas de Goiânia para comer acompanhado de uma cervejinha gelada

1. Restaurante e Jantinha 5º Avenida

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Restaurante e Jantinha 5 Av. (@restauranteejantinha5av)

Presente no ranking “10 Melhores Espetinhos e Jantinhas de Goiânia” do Curta Mais, a casa oferece jantinhas fartas e espetinhos variados no clima do bairro.

O ambiente descontraído e a caprichada seleção de carnes tornam o lugar ideal para noite com os amigos.

2. Espetinho da Bete

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por POINT DOS ESPETINHOS DA BETE (@espetinho_da_bete)

Também figura na lista da Curta Mais.

Tradicional e com clientela fiel, o lugar é referência em espetinhos clássicos e jantinhas com aquele tempero caseiro que faz falta em menus modernos. Cerveja trincando na brasa e preço justo são o combo da casa.

3. Jantinha do Lipão

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por LIPÃO 🔥 (@jantinhadolipao)

Aqui, o forte são as jantinhas generosas com arroz, feijão, mandioca e espetinhos na brasa.

A comida simples, bem-feita e farta fala com famílias e grupos sociais de Goiânia.

4. Bar do Rochinha

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Bar do Rochinha (@bardorochinhagoiania)

Entre os top 10 do ranking, mistura petiscos e jantinhas com um ambiente de boteco tradicional.

A clientela aprova a combinação de porções fartas, espetinhos bem temperados e chope ou cerveja sempre gelados.

5. Tainá-Kan

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Tainá-Kan Bar Bueno (@tainakanbar.bueno)

Lugar versátil que oferece espetinhos e jantinhas ao estilo oriental.

No cardápio, opções como espetinhos de frango com molhos diferenciados, funcionando como ponte entre churrasquinho e comida temática. Destino interessante para quem quer algo além do básico.

6. Tribo do Espeto

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Tribos Do Espeto (@tribosdoespeto)

Fechando a seleção, mescla carnes tradicionais, frango, vegetais e uma jantinha confortável.

Local frequentado por casais, grupos e famílias por unir variedade, sabor e atendimento descomplicado.

Bônus:

Chicken Beer (Chicken Beer Bueno): famoso por jantinhas e espetinhos de frango, além de cervejas geladíssimas. O ambiente familiar e acolhedor fazem dele boa pedida para grupos.

Boi no Espeto: no Setor Oeste, mistura espetinhos de carne bovina com cerveja gelada, sendo promovido como “o melhor espetinho e a cerveja mais gelada da cidade”.

Seja para encerrar o expediente, celebrar o finde ou bater papo no early evening, esses seis (mais o bônus) oferecem o balanço perfeito entre comida gostosa, cerveja gelada e boas memórias. Escolha seu ponto favorito e boa resenha!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!