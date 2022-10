Novo cartão postal de Anápolis, parque terá tecnologia para evitar alagamentos

Prometido como o mais novo cartão postal de Anápolis, o Parque das Águas, localizado no bairro Jundiaí, contará com uma tecnologia específica para evitar que sofra com alagamentos.

O espaço tão aguardado pela população deveria ter sido inaugurado durante o calendário de comemoração dos 115 anos da cidade, porém acabou ficando para depois.

Agora, durante uma coletiva de imprensa fornecida na última segunda-feira (24), o prefeito Roberto Naves (PP) explicou que o parque será inaugurado apenas quando estiver completamente completo e a galeria de água pluvial tiver sido instalada para evitar os temidos alagamentos.

“Nós só vamos entregar o Parque das Águas quando as obras estiverem 100% prontas e quando tiver feito a galeria de água pluvial para garantir que lá não receberá água de enxurrada”, esclareceu.

“Então, a galeria de água pluvial é para poder desviar a galeria de água pluvial que tem ali, jogando direto no Jardim Botânico, usando aquelas piscinas naturais para que não houvesse mais derramamento de água dentro do Parque das Águas”, completou.

O prefeito ainda enfatizou que a região em que o parque está localizado recebe um grande nível de água durante o período chuvoso, o que fez com que fosse preciso até mesmo necessária a abertura de diversas bocas de lobo para controlar a situação.

“Primeira coisa que nós precisamos entender é que ali há um nível de água muito alto quando desce ali da JK. Foram abertos ali 24 bocas de lobo na JK para poder melhorar o fluxo, e já melhorou bastante, mas nós estamos atentos naquilo também”, destacou.

Por fim, Roberto Naves afirmou que antes da inauguração também necessário que técnicos venham para a cidade para que possam regular a fonte de água considerada como a cereja do bolo do Parque das Águas.