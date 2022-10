Projeto quer tornar obrigatória a construção de ciclovias em rodovias estaduais de Goiás

Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa de Goiás prevê que a construção de ciclovias nas rodovias estaduais seja obrigatória. A ideia é garantir segurança aos ciclistas e estimular o uso do transporte alternativo.

A matéria é de autoria do deputado Helio de Sousa (PSDB) e atualmente está em avaliação na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ). Se aprovada, estabelece que as ciclovias sejam construídas em um prazo de um ano e que tenham, no mínimo, 10 quilômetros de extensão a partir da da sede do município.

No projeto, o parlamentar argumenta que a medida irá encorajar o uso das bicicletas como meio de transporte alternativo, diminuindo o trânsito de veículos automotores e os riscos de acidentes envolvendo ciclistas, ao assegurar uma via exclusiva segura para circulação.

A proposta também visa evitar acidentes nas rodovias, em especial nas ultrapassagens, além de contribuir com medidas ambientais. “Haverá benefícios ecológicos, em especial a redução da poluição”, justifica o deputado.