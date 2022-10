Conheça a cidade do nome engraçado que é um verdadeiro paraíso cheio de belezas em Goiás

Não é novidade para ninguém que Goiás é um paraíso repleto de belezas naturais. Um deles, pouco conhecido da população, está a cinco horas de Goiânia.

Apesar do nome engraçado, a cidade de Piranhas é um prato cheio para os turistas que buscam descanso e contato com a natureza.

Com cerca de 11 mil habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade está localizada a pouco mais de 300 km da capital.

As belezas naturais começam antes mesmo de chegar na cidade. A estrada que leva até Piranhas é repleta de vegetação nativa e belas paisagens.

O principal destaque da cidade é a imponente Cachoeira São Domingos. Com uma queda d’água de 96 metros de altura, o vista do cânion é linda, mas ao mesmo tempo desafiadora e não recomendada para quem possui vertigem.

A caminhada é árdua para chegar até onde a água cai. É necessário estar bem preparado, com roupas adequadas e enfrentar cerca de 1h de descida íngreme.

Pelo caminho, a natureza selvagem chama a atenção. Seja pela vegetação natural – com diversas plantas do cerrado – ou pela fauna, com vários animais pelo caminho.

Apesar do desafio, a recompensa ao final da caminhada é bastante recompensadora. A água cristalina e gelada é a melhor opção para se refrescar.

Para quem não quer enfrentar um desafio tão grande, a opção é a Cachoeira Três Tombos. O nome remete a queda d’água que cai em três níveis diferentes.

Na parte de cima a água é bastante rasa e tranquila. No entanto, as quedas chamam a atenção pela violência e velocidade com a qual a água cai.

Ao chegar na parte de baixo da cachoeira, a água volta a ficar calma, porém funda. A aventura de entrar para se refrescar só é indicada para aqueles que sabem nadar bem.