Morte de cantor sertanejo um dia após assinar contrato em Goiânia gera comoção nas redes sociais

Desde ocorrido, publicações de artista foram inundadas de comentários lamentando ocorrido

Gabriella Pinheiro - 20 de maio de 2024

Cantor Guilherme Leon. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Um dia após uma guinada na vida ao ter o primeiro contrato assinado com uma gravadora, o cantor e compositor Guilherme Leon, de 32 anos, foi vítima de um acidente de trânsito na Raposo Tavares, em Mairinque, São Paulo (SP). Ele estava retornando de Goiânia, onde tinha assinado um contrato, não resistiu e faleceu no sábado (18).

A precoce partida do rapaz causou comoção nas redes sociais. Na página oficial do Instagram, diversas publicações com a foto do artista foram inundadas de comentários lamentando o ocorrido.

Em uma das postagens, a sobrinha do cantor se manifesta afirmando que o tio havia ido muito cedo e que o familiar serviu de inspiração para ela na área musical.

“Se foi tão cedo, meu tio. Eu vou honrar a guitarra que você me deu, você me inspirou demais como músico. Descanse em paz, tio Guima”, escreveu ela.

Na mesma publicação, amigos e conhecidos do cantor também aproveitaram para lamentar o falecimento do Guilherme e exaltar algumas qualidades profissionais dele.

“Ai Deus…por que o levou tão cedo? Eu vou sentir uma saudade que nem cabe em meu peito, faça seus grandes shows aí no céu. Eu te amo muito e agradeço grandemente pelo seu apoio sobre minhas artes…descanse em paz”, diz.

“Meu irmão, não pode ser. Fala que é mentira pelo amor de Deus”, disparou outro.

“Meus sentimentos a toda família. Ainda sem acreditar nesse acidente muito triste meu Deus. Que Deus te coloque em um ótimo lugar meu amigo”, desejou a gravadora que Guilherme havia assinado o contrato.

Quem também manifestou pesar foi o produtor musical que trabalhou com Guilherme Leon, Cristiano Kauzner.

Em um vídeo publicado no perfil oficial dele no Instagram, o profissional relembra que conheceu o cantor há cerca de 08 meses e que, desde então, tentava organizar a vinda de Guilherme para Goiânia para gravação de um videoclipe.

Na filmagem, ele descreve o artista como sendo um “sonhador” e afirma que a data da fatalidade ficará marcada para sempre na vida dele.

“Ele era muito sonhador […] Gravamos o videoclipe na quinta-feira (17). Ele chorou, se emocionou. Me abraçou e disse: ‘muito obrigado por tudo o que você fez por mim’. Ele era gigante, cantava pra caramba. Muito mais que um cantor, um ser humano”, disse emocionado.

Em tempo

O acidente aconteceu durante a madrugada de sábado (18) na Rodovia Raposo Tavares, SP-270, em Mairinque, São Paulo.

Na ocasião, o cantor estava trafegando na pista sentido Sorocaba (SP) quando outro veículo invadiu a contramão e bateu de frente contra o carro em que ele e a esposa estavam.

Guilherme chegou a ser socorrido em estado grave, mas não resistiu e faleceu no Pronto Atendimento.

A esposa do cantor foi encaminhada até um hospital com ferimentos moderados. Já o motorista responsável pelo acidente foi localizado e preso.