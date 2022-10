Influenciadora revela técnica que usa para descobrir se está sendo traída pelo marido e internautas não perdoam

Casada há três anos, a influenciadora Kimberly Flores, de 33 anos, da Guatemala, revelou a técnica que usa para descobrir se está sendo traída pelo marido, o cantor mexicano Edwin Luna, de 35.

Segundo ela, o método consiste em cheirar as cuecas do companheiro. Para o Daily Star, da Inglaterra, ela contou que pode “farejar amantes rivais”.

Além de procurar provas nas roupas íntimas do marido, ela admitiu que verifica cobranças no cartão de cartão, registros de chamadas e as curtidas que ele distribui nas redes sociais.

A técnica dividiu opiniões nas redes sociais e os internautas não perdoaram a influenciadora pelo modo que ela age com o companheiro.

Enquanto uns a trataram como “tóxica”, outros a defenderam e gostaram do método.