PRF atualiza a lista de rodovias bloqueadas por manifestantes em Goiás

Após a confirmação da vitória de Lula (PT) à presidência da República, no domingo (30), manifestantes fecharam diversas rodovias que cortam o estado em protesto ao triunfo do petista.

Na noite desta segunda-feira (31), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atualizou a lista de rodovias que seguem bloqueadas em Goiás.

Bloqueios totais estão sendo registrados nas BR-060, no km 102, em Anápolis, no km 60, em Abadiânia, no km 380, em Rio Verde e no km 303, em Acreúna.

Enquanto que na BR-050, em Catalão, o bloqueio total estão no kms 279 e 282. No km 299, da BR-153, em Rialma, a pista estava fechada, mas foi liberada de acordo com a PRF.

Bloqueios parciais foram informados no km 158 da BR-158, em Caiapônia, onde só carros de passeio estão liberados. No km 299 da BR-364, em Mineiros, também há limitação de trânsito.

No km 196, da BR-364, em Jataí, a interdição é em uma pista de ambos os sentidos e apenas veículos de passeio estão passando.

Nas rodovias estaduais, os bloqueios estão sendo registrados nas GO-164 e 206, em Quirinópolis, na GO-080, em Goianésia, sentido Jaraguá – Goianésia, na GO-060, em São Luís de Montes Belos e na GO-174, em Montividiu, sentido Quirinópolis.