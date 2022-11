Boa parte das viagens de ônibus é cancelada em Terminal Rodoviário de Goiânia

O ritmo de chegada e saída de ônibus na Rodoviária de Goiânia caiu drasticamente nos últimos dois dias. Isso porque, logo após a confirmação da vitória de Lula no segundo turno, no domingo (30), bloqueios de rodovias estaduais e federais em todo o País foram pipocando ao longo das horas.

Apesar da determinação judicial federal para a Policia Rodoviária Federal (PRF) na noite de segunda-feira (30) – sob pena de multa para líderes e participantes do movimento em todo o país – muitos manifestantes seguem alheios e seguem interditando pistas total ou parcialmente. Em Goiás, por exemplo, a BR-153 na altura de Anápolis e um trecho alternativo para chegar à Goiânia, a GO -222 estão em situações parecidas. No País, são dezenas.

Por conta dessa insegurança, muitas viagens estão sendo canceladas ou sendo obrigadas a retornar à base de Goiânia. A informação é da assessoria de comunicação do Terminal Rodoviário de Goiânia, que está levantando os números mais precisos de viagens que estão nesta condição. Ao todo, cerca de 800 acessos (entre chegada e saída) são operacionalizados no terminal diariamente.

Para se ter ideia, o Portal 6 apurou que, nesta terça-feira (01º), apenas uma empresa de transporte rodoviário cancelou 73% das viagens previstas para serem realizadas ao longo do dia. Cenário parecido, acontece em outras viações instaladas no local.

A reportagem tentou contato com o presidente do Sindicato de Transporte Rodoviário de Passageiros de Goiás (Setrinpe-GO), Sávio Moreira, mas não conseguiu.