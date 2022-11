Chuva forte e ventos com mais de 80 km/h deixam distrito de Anápolis sem energia, diz Enel

Moradores do distrito de Joanápolis, em Anápolis, reclamam que estão há mais de 24h sem energia.

Ao Portal 6, a professora Edna Eloi informou que a falta de eletricidade teve início por volta das 18h desta segunda-feira (31).

Ela contou que a Enel já foi informada do problema, mas que ainda não apresentou soluções para restabelecer a energia no distrito.

“Primeiro ligamos e eles disseram para responder um comunicado online. Depois disseram que as equipes de campo não tinham dito nada. Por último informaram que a rede foi muito danificada e que estão trabalhando para melhorar”.

Segundo Edna, comerciantes estão sofrendo sem eletricidade. Alguns deles estão perdendo mercadorias em freezers como carnes, frangos e salgados.

Não bastasse o problema com a rede elétrica, moradores estão relatando a falta d’água. Pois sem energia, não há como as bombas das residências funcionarem.

O Portal 6 entrou em contato com a Enel. Em nota, a companhia destacou que “após as fortes chuvas e ventos com mais de 80 km/h, a rede elétrica foi severamente danificada”.

A concessionária também informou que as equipes estão trabalhando para concluir os reparos necessários e restabelecer o serviço.

Leia a nota na íntegra:

A Enel Distribuição Goiás esclarece que equipes estão trabalhando para normalizar o serviço no distrito o mais breve possível. A companhia destaca que, após as fortes chuvas e ventos com mais de 80 km/h, a rede elétrica foi severamente danificada e a empresa reforçou as equipes em campo para concluir todos os reparos necessários e restabelecer integralmente o serviço para todos os clientes impactados.