Conheça a vila que é refúgio para quem busca descanso, paz e sossego em Goiás

Pirenópolis é um dos destinos turísticos mais visitados pelos turistas em Goiás. No entanto, a cerca de 40 km da cidade, existe uma vila que é refúgio para quem busca descanso, paz e sossego em Goiás.

Estamos falando de Lagolândia, um vilarejo com pouco mais de 500 habitantes. A paisagem do pacato distrito lembra o início do século passado. A variedade de casas centenárias também demonstra todo o aspecto histórico do local.

Apesar da pequena população, Lagolândia é a terra natal de uma das principais personalidades de Goiás: Benedita Cipriano Gomes, popularmente conhecida como Santa Dica.

Para quem for ao distrito querendo relaxar, a dica é se hospedar na Eco Pousada Lagolândia. Construída em um casarão centenário, o local oferece uma experiência rural, gastronômica, históricas e ecológicas para o público.

Existe também a possibilidades de passeios mais históricos, como a Fazenda dos Escravos, construída por escravos no século XVIII e com um rico acervo cultural. Outro passeio obrigatório é no Museu de Arte Sacra, que guarda diversos artefatos religiosos no interior.

Caso não se importe em andar mais um pouco, há 18km de Lagolândia está a Lagoa Azul. O local possui uma piscina natural de águas cristalinas. Um convite para relaxar e apenas curtir o momento.