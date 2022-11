Motoristas sofrem para achar combustíveis em Anápolis após bloqueios bolsonaristas

Por conta dos bloqueios das rodovias goianas por manifestantes bolsonaristas, algumas cidades de Goiás estão sofrendo com falta de combustíveis nos postos.

Em Anápolis, por exemplo, há motoristas que procuram gasolina, etanol ou diesel e são informados de que o estoque se esgotou. A escassez, no entanto, não é generalizada, mas localizada em alguns estabelecimejtos.

Ao Portal 6, Márcio Andrade, presidente do Sindiposto, explicou que, além do bloqueio, a correria aos postos é responsável pela falta de combustíveis em determinados postos.

“Em algumas cidades há postos sem algum tipo de combustível em função desse bloqueio. A corrida aos postos fez com o estoque, previsto para durar mais, acabasse antes. E dificuldades de chegar a algumas cidades, como Jataí. Isso está acontecendo de forma localizada”, afirmou.

Segundo Márcio, os caminhoneiros que abastecerão o estoque dos postos em Anápolis “estão buscando caminhos alternativos para chegarem. Um posto ou outro que vendeu mais que o esperado e ficou sem estoque”.

Por outro lado, Goiânia não está enfrentando problemas por não haver nenhum bloqueio que impeça a chagada dos combustíveis na capital.

“Goiânia não teve nenhum problema até agora, até porque não temos nenhum bloqueio entre Senador Canedo e Goiânia, onde temos as distribuidoras. E tem uma distribuidora no Jardim Novo Mundo. Só teria problema se houvesse falta de fornecimento de insumo para a distribuidora. Não depende do transporte rodoviário”, destacou.

O Sindiposto esclareceu que, uma vez desfeitos os bloqueios bolsonaristas, o reabastecimento deve ser rápido.