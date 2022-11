O horóscopo separou uma notícia não muito confortável para alguns signos que vão receber uma mensagem do passado procurando por um possível reencontro.

No entanto, apesar de serem águas passadas, pode ser que algumas casas até gostem desse reencontro, principalmente aquelas que não sabem encerrar os ciclos e alimentam esperanças com o que já foi vivido.

Diante disso, a dica mais importante para os próximos dias é: lembre-se do porquê de não estarem mais juntos. Se alguém te feriu e foi deixado no passado é porque lá é o lugar dele.

Agora, se foi por uma motivação boba, distância física, viagens ou planos distintos, talvez seja uma boa opção ouvir o que essa pessoa tem a te dizer. Confira!

3 signos que vão receber uma mensagem do passado querendo reencontro:

1. Touro

O taurino é complicadíssimo no quesito “fechar ciclo com o passado”. Ele alimenta esperanças de que o ex poderá voltar a qualquer momento.

Porém, é importante frisar que se alguém ficou no pretérito, é porque a pessoa não se encaixa mais tão bem no seu presente.

Não vale a pena tentar recuperar uma história antiga somente porque era confortável. Relações precisam ser encerradas para novos ciclos serem começados.

2. Libra

Os librianos também são excelentes em manter um vínculo eterno com as relações do passado.

Nos próximos dias um antigo amor poderá reaparecer e confundir as ideias dos nativos. É importante estar atento às chantagens emocionais.

Afinal, se essa pessoa não está mais do seu lado existe um bom motivo.

3. Escorpião

Diferentemente dos signos acima, essa casa astrológica é bastante decidida e rancorosa. No entanto, isso não será o bastante para evitar uma visita do passado.

Os nativos receberão um ex à porta, seja de maneira sucinta ou de forma escancarada. É preciso ser pé no chão e não olhar para trás.

Vale ressaltar que se ex fosse bom, estaria contigo ainda e não lá atrás.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!