Após bloqueios bolsonaristas, PRF garante que trânsito está fluindo em todas as BR’s que cortam Goiás

Após três intensos dias de bloqueios bolsonaristas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou no final da tarde desta quarta-feira (02) que o trânsito está fluindo normalmente em todas as BR’s que cortam Goiás.

Desde que a vitória nas urnas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi confirmada, grupos de manifestantes insatisfeitos com o resultado da eleição presidencial estavam bloqueando preferencialmente as rodovias federais.

Por concentrarem quantidades cada vez maiores e organizadas de bolsonaristas, a corporação enfrentou dificuldades uma para conseguir dispersar os grupos.

Em alguns pontos de protestos, os policiais precisaram utilizar gás lacrimogênio e bombas de efeito moral para a desmobilização.

Agora, com o trânsito fluindo normalmente em todas as rodovias federais que cortam o Estado, as equipes policiais permanecem de prontidão nos pontos mais visados para garantir o livre fluxo de pessoas, bens e veículos.