Assembleia dá primeiro passo para diminuir carga horária de trabalho do Judiciário em Goiás

A Comissão Mista da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovou um Projeto de Lei que prevê a diminuição da carga horária de trabalho dos servidores do Judiciário. Ao invés de 8 horas por dia – como é realizado atualmente – os trabalhadores terão uma hora reduzida, ou seja, um turno de 07 horas.

A votação aconteceu nesta quinta-feira (27), após o Tribunal de Justiça Goiás (TJGO) propor, em setembro, a alteração da jornada para 06 horas diárias.

No entanto, a matéria recebeu um voto separado do parlamentar Francisco Oliveira (MDB) que, logo em seguida, apresentou a nova emenda para a Comissão.

Durante a votação, o projeto recebeu apenas dois votos contrários, sendo eles do Delegado Humberto Teófilo (Patriota) e Major Araújo (PL).

Segundo o líder do Governo na Alego, Bruno Peixoto (UB), a mudança foi tomada após um diálogo extenso entre os Poderes Judiciário e Legislativo.

“O presidente do TJ, desembargador Carlos Alberto França, me confirmou que a emenda está de acordo com os anseios do Poder Judiciário”, afirmou.

Para ser efetivada, a proposta precisa passar por mais duas votações no Plenário da Assembleia Legislativa e obter a sanção do governador Ronaldo Caiado (UB).