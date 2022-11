Bolsonaristas se reúnem em frente a Base Aérea de Anápolis e pedem por “intervenção federal”

Um grupo de bolsonaristas está reunido em frente a Base Aérea de Anápolis na manhã desta terça-feira (02). Os manifestantes seguram cartazes com frases como “intervenção federal”.

A ação foi organizada através de grupos de WhatsApp, com mensagens que convocavam o público a comparecer a uma manifestação pacífica.

Nas regras, os líderes do movimento pediam para que as pessoas não fossem vestindo nenhuma camisa que fizesse referência ao atual presidente Jair Bolsonaro (PL), para não comprometê-lo.

Também foi pedido para que os apoiadores irem com cartazes com as frases “intervenção federal” ou “resistência civil”.

Os manifestantes que se reúnem no local estão vestindo a camisa do Brasil, segurando bandeiras da república e cantando o hino nacional.

A ação é uma reação a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL), no domingo (30). Na votação em segundo turno, Luís Inácio Lula foi eleito, para cumprir o terceiro mandato da presidência, com 50,09% dos votos válidos.