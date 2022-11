As pessoas com deficiência (PCDs) que desejam entrar no mercado de trabalho podem receber um benefício de R$ 606 disponibilizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Pagamento faz parte do Auxílio-Inclusão, desenvolvido pelo Governo Federal com o objetivo de incentivar os brasileiros que pertencem a estes grupos a voltarem para o trabalho, sem perder a renda do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O benefício assistencial funciona como uma forma de complementar a renda da pessoa com deficiência e está previsto na Lei 14.176 de junho de 2021.

Governo Federal disponibiliza benefício para PCDs que querem começar a trabalhar; veja os requisitos

Para se ter direito ao Auxílio-Inclusão o trabalhador deve primeiramente receber o BPC, podendo estar com ele ativo, cessado ou suspenso por no máximo cinco anos antes do novo cargo.

O benefício pode ser solicitado apenas pelos PCDs que já tiverem conquistado uma vaga formal no mercado de trabalho.

Além disso, a remuneração do brasileiro não pode ser superior a dois salários mínimos, podendo então receber no máximo R$ 2.424.

Como solicitar o Auxílio-Inclusão?

Os interessados podem solicitar a inserção no programa social de forma rápida, prática e sem ao menos precisar sair de casa.

Para realizar a solicitação o trabalhado deve acessar o site Meu INSS, selecionar a opção “Novo Pedido” e pesquisar o Auxílio-Inclusão.

Ao clicar no benefício desejado, um texto irá surgir na tela explicando detalhadamente os próximos passos que devem ser seguidos para finalizar o processo.

A solicitação pode demorar até 30 dias úteis para ser processada e o brasileiro pode acompanhar cada passo através do aplicativo Meu INSS, disponível para dispositivos com sistema Android e iOS.

Uma outra maneira de acompanhar o andamento do benefício é telefonando para a Central de Atendimento do INSS por meio do número telefônico 135.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!