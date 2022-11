Jovem vai ao hospital pensando estar em crise de estresse e descobre diagnóstico desesperador

A jovem Sunny Thukral, de 26 anos, viveu momentos de desespero ao ir para o hospital pensando estar apenas com uma crise de estresse e tendo uma revelação preocupante.

Com a cabeça cheia devido ao falecimento do avô, o fim de um relacionamento e todas as exigências de ser aluna de uma das melhores universidades do mundo, a moça acreditou que as intensas dores e confusão mental não passavam de um mal momento na vida.

As preocupações da estudante de veterinária da Universidade da Califórnia Davies tiveram início logo na primavera, quando ela começou a perceber que estava tendo alguns problemas com tarefas que antes pareciam simples da instituição de ensino.

No início, a jovem americana pensou que talvez a única coisa que precisava era de alguns medicamentos para tratar a enxaqueca. No entanto, após um mês utilizando paracetamol, o remédio começou a deixar de fazer efeito.

Sem suportar mais as fortes dores e confusão mental, a jovem decidiu procurar por uma clínica em uma emergência, mas ao invés de receber apenas medicações, ela foi surpreendida com o escaneamento do cérebro e rápida internação.

Passados 48h, Sunny Thukral teve uma das notícias mais difíceis da vida, que estava com glioblastoma estágio 4. É um tumor cerebral agressivo, incurável e fatal.

Acreditando ter pouco tempo de vida, a jovem contou aos pais e foi rapidamente por eles transferida para Los Angeles para que pudesse realizar o tratamento com um neurocirurgião da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA).

Para que ela não corresse mais riscos, o médico retirou a maior parte do tumor da jovem no mês de junho e durante seis semanas ela seguiu realizando radioterapia.

Durante todo o tratamento, Sunny documentava cada etapa no TikTok para que pudesse conscientizar a todos sobre a enfermidade, além de se aproximar de outros jovens que tiveram o mesmo diagnóstico.

Mesmo tendo passado por momentos verdadeiramente difíceis e dolorosos, a jovem surpreendeu os médicos ao ter uma redução considerável do tumor em cinco meses.

Agora, Sunny permanece com os tratamentos para se livrar de vez da doença e celebra que “não vou viver minha vida por dois, três ou quatro anos. Ainda espero me casar, ter filhos, vê-los crescer. Farei isso acontecer.”