Mulher vive angústia por ter traído parceiro com estagiário e temer que o filho de 10 anos seja dele: “faço DNA?”

Uma mulher decidiu fazer um grande desabafo sobre a situação que vivenciou há mais de 10 anos, quando ainda nem era casada com o atual marido, e o caso viralizou.

Sem querer se identificar, ela enviou o relato ao ‘Dear Deidre’ – uma coluna do jornal britânico The Sun – contando detalhadamente como foi se envolver com o estagiário de onde trabalhava, enquanto namorava o atual parceiro.

“Tenho 34 anos e meu marido tem 36 e ele é um ótimo pai de família. Quando começamos a namorar, era diferente. Eu não era prioridade na vida dele, apenas os seus amigos, que ele via nas noites de sábado enquanto eu me sentava em casa”, começou.

“Eu trabalhava em um escritório de contabilidade na época e tinha 23 anos. Um estagiário se juntou a nós. Ele tinha 21 anos e era adorável. Saímos para beber algumas vezes. Eu não vi o mal nisso, pois não tinha certeza se meu relacionamento ia durar”, continuou.

“Fizemos s*xo uma noite no carro dele. Nem foi tão bom e ele usou camisinha. No dia seguinte eu deveria ter meu período, mas nada aconteceu. Esperei, depois fiz um teste no quinto dia, que deu positivo”, relembrou.

A mulher explicou que, como estava namorando o atual marido, não utilizava preservativos com ele. Por isso, acreditou que o filho fosse dele mesmo. Porém, a dúvida nunca a deixou em paz.

“Eu disse ao meu namorado que estava grávida e ele ficou emocionado. Afastei todos os sentimentos de culpa sobre meu caso de uma noite e fui arrebatada pela emoção da maternidade e do casamento”, contou.

“E a melhor parte foi que meu marido mudou, tornando-se solidário durante minha gravidez, e embora seus amigos tenham ido ao nosso casamento, eu estava absolutamente no topo de sua lista de prioridades”, relembrou com felicidade.

“Meu filho não se parece com o estagiário – ele realmente se parece com meu marido”, destacou. “Mas continuo pensando demais em tudo. É tarde demais para fazer um teste de DNA agora?”, perguntou.

Após o caso viralizar, internautas explicaram que, biologicamente, seria mais provável que o filho fosse do marido mesmo, já que o período fértil de uma mulher costuma de entre 12 e 14 dias antes da menstruação.