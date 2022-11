Dobradinha de sertanejo com pop é o esquenta para fim de semana em Goiânia

Para aquecer o fim de semana em Goiânia, o Bar Cerrado Cervejaria, que fica na Avenida T-3, no Setor Bueno, fará uma ‘dobradinha’ de sertanejo com pop nesta sexta-feira (04).

Durante a data, a casa contará com apresentação da dupla da ‘sofrência’ Diego e Leonardo que prometem relembrar alguns dos principais sucessos dos artistas como “Franquia” e “Motivo”.

No entanto, para quem busca fugir do sertanejo, haverá também o show da banda de pop-rock Club Retrô, tocando clássicos dos anos 1980 e 1990.

Além do repertório, os visitantes também poderão aproveitar a promoção de chope a R$ 9,90, com duração a noite toda.

Os interessados em participar do evento devem enviar o nome na lista no direct do perfil @cerradocervejaria. O valor da entrada é de R$ 30.