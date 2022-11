Estudantes de Goiás poderão concorrer a bolsas universitárias de até R$ 5, 8 mil; saiba como conseguir

Quer entrar na universidade ganhando uma bolsa parcial ou integral? O Governo de Goiás lança um novo edital de seleção do Programa Universitário do Bem (Probem). Ao todo, são 5 mil bolsas parciais ou integrais oferecidas para estudantes universitários em situação de vulnerabilidade social inscritos no CadÚnico.

Para saber todas as regras, acesse o site da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) www.ovg.org.br . As inscrições devem ser realizadas entre os dias 16 e 29 de janeiro de 2023.

O benefício será concedido já no primeiro semestre de 2023. Entre os requisitos para concorrer à bolsa, é preciso que os estudantes tenham vínculo com a Instituição de Ensino Superior (IES) e estejam cursando a primeira graduação.

Das cinco mil bolsas, 1,5 mil são integrais e 3,5 mil são parciais. As bolsas parciais correspondem a 50% do valor da mensalidade limitados a R$ 650,00.

Já as integrais correspondem a 100% do valor da mensalidade limitados a R$ 1.500,00. As bolsas concedidas aos estudantes que cursam Medicina ou Odontologia têm seus limites maiores, R$ 2.900,00 para as parciais e R$ 5.800,00 para as integrais, pois os valores das mensalidades são superiores aos dos demais cursos.