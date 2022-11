Ganhou mais R$ 4 milhões na loteria e decidiu gastar o prêmio da forma mais inteligente possível

A inglesa Sylvia Ross, de 60 anos, deu um show de maturidade financeira e decidiu gastar o prêmio de mais de R$ 4 milhões que ganhou na loteria de uma forma bastante inteligente.

Isso porque enquanto os demais vencedores tem grandes projetos para a grana, a vencedora da loteria Pick My Postcode decidiu que não iria se arriscar.

Acontece que a dona de casa tomou a importante decisão de que irá utilizar o prêmio milionário ganhado para arcar com as despesas de Natal e as demais contas domésticas.

Sylvia revelou que se surpreendeu ao perceber que o código postal dela havia sido sorteado. Ela ficou sem entender o que estava acontecendo de início.

“Fiquei em choque total quando meu código postal apareceu, não consegui entendê-lo. Mas muito feliz quando finalmente caiu”, afirmou.

A idosa celebrou que o dinheiro conquistado irá poder ajudá-la nas contas de casa e nas despesas que sempre existem com as festas de final de ano. Além disso, deixou um importante aviso para os demais apostadores.

“Ganhar esse dinheiro vai ajudar no Natal e pagar as contas em geral. Para todos os outros, eu diria que continuem verificando porque o próximo sorteio pode ser você”, completou.

A inglesa é um grande exemplo de que o importante é nunca desistir, já que este grande prêmio veio depois de mais de sete anos tentando a sorte e verificando todos os dias os números sorteados. Ela chegou a conquistar um valor menor em 2017, mas agora tirou a sorte grande.