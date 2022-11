Garçom viraliza ao revelar porque que na maioria das vezes a culpa na demora da entrega dos pratos é dos clientes

Quem nunca passou pela situação de ir a um restaurante, fazer o pedido e ele demorar a ser entregue? Apesar de não ser uma experiência legal, a explicação para o atraso pode estar no próprio cliente.

Foi o que revelou um garçom no TikTok. No vídeo postado na plataforma, ele mostra, com bom humor, que quanto mais o cliente demora para fazer o pedido, mais é esquecido por quem o atende.

Nas imagens o garçom está sentando e encarregado de dobrar os guardanapos do estabelecimento onde trabalha, quando se lembra que havia deixado de atender a mesa que pediu um tempo a mais para realizar o pedido.

Certamente ele não é o único que se esquece dos fregueses. No vídeo – que já tem mais de 1 milhão de visualizações – outros garçons também relatam que passam pela mesa coisa durante o expediente.

“Eles arruinam o ritmo então você esquece deles!”, comentou um. Outro ensina como sair da situação embaraçosa, dizendo que nesses casos pode dizer que estava “ajudando o pessoal da cozinha”.