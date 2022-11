Duas servidoras públicas foram presas preventivamente nesta quinta-feira (03) por fraudar o programa do Governo do estado ‘Mães de Goiás’. Na prática, elas desviavam verbas que seriam de beneficiadas do município de Itaberaí.

Além do mandado de prisão, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara Criminal da cidade.

Segundo o apurado até o momento pela Polícia Civil, elas aproveitavam do cargo público, ao ter acesso a dados pessoais das beneficiárias, e desviavam para si os recursos do benefício social. A PC não revelou qual o montante surrupiado.

Entretanto, elas vão responder pelos crimes de peculato, associação criminosa e corrupção de menores. As penas máximas somadas podem chegar a 20 anos de reclusão.

Dado cumprimento aos mandados de prisão e demais formalidades, os investigados foram encaminhados à unidade prisional de Araçu, onde ficarão à disposição do Poder Judiciário.