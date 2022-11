Deu a louca no tempo: fim de semana é marcado por instabilidades em Goiás

A instabilidade do tempo em Goiás ficará ainda mais evidente neste fim de semana. Enquanto no sábado (05) a previsão é de baixa possibilidade de chuvas em três regiões, no domingo (06) a tendência é que pancadas isoladas e intensas atinjam todo o estado.

De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), a massa de ar polar que chegou a Goiás no início da semana e derrubou os termômetros perde intensidade e as temperaturas começam a voltar à normalidade. Com isso, o tempo no sábado deve variar entre nebulosidade e sol.

Por outro lado, no domingo, a previsão para o estado é de 75mm de chuvas, com destaque para a região Leste onde deve cair 20mm em precipitações. Rio Verde, Goiânia, Anápolis e Catalão estão entre as cidades que podem ser mais afetadas pelas tempestades.

Ao Portal 6, o gerente do Cimehgo, André Amorim, aponta o que favorece a mudança de tempo. “A circulação dos ventos vai trazer umidade da região Norte do país e então teremos estas chuvas. Vale ressaltar que são pancadas isoladas, e podem mudar de intensidade de região para região”, destaca.

O meteorologista alerta, ainda, que os temporais podem vir acompanhados de rajadas de vento e raios. “A recomendação é ficar longe das áreas de perigo. Também é preciso combater o excesso de lixo nos locais de escoamento, principalmente em Goiânia, que contribui para criar pontos de alagamento na cidade”, explica.