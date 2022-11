Mercado da 74 será ‘batizado’ em homenagem à Marília Mendonça nesta segunda (07)

Um ano e dois dias após a trágica morte da Rainha da Sofrência, o Mercado da 74, em Goiânia, será batizado em uma homenagem póstuma a cantora Marília Mendonça, nesta segunda-feira (07).

A nomeação do espaço será realizada oficializada pelo prefeito Rogério Cruz, às 12h, no novo Centro Cultural Mercado Popular da 74 Marília Dias Mendonça, localizado no Setor Central.

Ação faz parte de um Projeto de Lei (PL) aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Goiânia, durante o mês de setembro.

Projeto é de autoria do vereador Gerverson Abel e possui o intuito de fazer uma singela homenagem para a cantora sertaneja que encantou o Brasil.

Marília Mendonça, popularmente conhecida como a Rainha da Sofrência, faleceu no dia 05 de novembro de 2021, em um trágico acidente aéreo que também tirou a vida de outras quatro pessoas.