Últimos dias para inscrição do concurso público da Polícia Civil de Goiás

São os últimos dias para que os interessados em participar do concurso público da Polícia Civil de Goiás realizem a inscrição, que já se encerra na segunda-feira (07).

Com remuneração de R$ 6.353,13, estão sendo ofertadas 450 vagas para agente, 310 para escrivão e outras 60 para papiloscopista, totalizando 820 oportunidades.

Os interessados em participar podem realizar a inscrição de forma online pelo site do Instituto AOCP. O valor da taxa é de R$ 110.

O processo seletivo será realizado em seis etapas distintas, incluindo provas objetivas, discursivas, avaliações psicológicas, teste de aptidão física, além de análise de vida e curso de formação.

As provas para agente estão marcadas para ocorrer no dia 11 de dezembro. Por outro lado, as avaliações para escrivão e papiloscopistas estão agendas apenas para os dias 08 e 15 de janeiro, respectivamente.

As eventuais dúvidas dos interessados podem ser esclarecidas por meio do edital do concurso público, publicado também no site do Instituto AOCP.