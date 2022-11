Veja onde chove em Goiás neste domingo (06); temperaturas altas devem predominar

O mais recente boletim emitido pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (CIMEHGO) traz boas novas para quem está esperando por chuva em Goiás.

A previsão para o estado neste domingo (06) é de pancadas de chuvas isoladas com sol e variação de nebulosidade. Em algumas cidades há também possibilidade de tempestades, com rajadas de vento, raios e até granizo.

Na região Central de Goiás, onde está localizado Anápolis e Goiânia, a temperatura deve variar entre 18ºC e 34ºC, com a umidade relativa do ar entre 30% e 85%.

Para os anapolinos, a possibilidade de calor intenso será menor, uma vez que a máxima na cidade não deve ultrapassar os 30ºC.

Já na capital e Região Metropolitana, a expectativa é de que os termômetros atinjam 33º C durante a tarde.

A região com maior expectativa de chuva será o Sudoeste de Goiás, onde estão os municípios de Jataí e Rio Verde. Além da grande quantidade de água que pode cair do céu. A mínima esperada é de 18ºC e máxima de 33ºC.

No Leste do estado, onde está Catalão, os moradores vão poder desfrutar de um tempo mais ameno. Por lá a mínima esperada é de 15ºC com máxima de 32ºC.