Carro de passeio pega fogo e bombeiros são chamados às pressas em Caldas Novas

Um carro de passeio ficou completamente destruído após pegar fogo neste sábado (05) em Caldas Novas. As chamas tiveram início em um terreno baldio, no bairro Itanhangá II.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência e conseguiu controlar as chamas antes que elas se espalhassem. Duas viaturas da corporação estiveram no local e foi preciso 200 litros de água para conter o fogo, além do uso de sopradores.

Segundo a corporação, quando os agentes chegaram no terreno as chamas já haviam tomado completamente o veículo. Ninguém se feriu.

Os bombeiros informaram, ainda, que o incêndio começou na vegetação do lote baldio e se espalhou para o terreno vizinho. Com isso, o carro que estava estacionado no lugar acabou sendo atingido.