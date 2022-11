Além de ser uma fruta deliciosa, o abacaxi conta com diversos benefícios para a saúde pouco conhecidos que o classificam como sendo uma superfruta.

Trazendo ainda mais sabor para a vida, o alimento conta em sua composição com inúmeras vitaminas, substâncias funcionais e minerais.

Além disso, a saborosa fruta ainda é uma excelente aliada para quem está de dieta, assim como também para evitar algumas doenças.

Pensando nisso, conheça um pouquinho mais dos inúmeros benefícios que este rico alimento possui.

Conheça a fruta que previne doenças, reduz inchaço e é ótima para quem tem diabetes

1. Previne o desenvolvimento de algumas doenças graves

Pela riqueza de mineirais, compostos bioativos, vitaminas, águas e fibras, o abacaxi pode atuar no organismo de forma bastante positiva.

Quando consumido em conjunto com uma alimentação saudável, a fruta contribui para a prevenção do colesterol alto, de alguns tipos de cânceres, da diabetes e ainda auxilia a saúde cardíaca.

2. Fortalece os músculos

As pessoas que possuem o hábito de praticar atividades físicas também podem se beneficiar com o consumo do alimento.

Isso porque o potássio presente no abacaxi auxilia na contração dos músculos e de quebra ainda protege contra a hipertensão.

3. Traz benefícios para a saúde mental

O consumo regular da fruta possui diversos benefícios também para a saúde mental dos indivíduos que a adiciona na dieta.

Acontece que as vitaminas B1 E B3 nela presentes ajudam a fortalecer a mente combatendo a fadiga e o prejudicial cansaço mental.

4. Diminui o inchado e auxilia no funcionamento correto do organismo

O abacaxi pode ser uma ótima solução para as pessoas que estão se sentindo desconfortáveis com uma sensação de inchaço causada por diversos fatores, como a retenção de líquidos, ou a prisão de ventre.

Para além disso, a fruta ainda traz benefícios para o trânsito intestinal e apresenta melhoras até na retenção de líquidos causada pela TPM.

5. Reduz a dor e protege o coração

O abacaxi conta com bromelina, uma poderosa enzima que dentre seus diversos papéis, atua como um ótimo anti-inflamatório e antioxidante que funciona como um protetor do coração.

Além disso, o alimento ainda pode ajudar a reduzir dores, principalmente em quadros de artrite.

6. Melhora a imunidade

Mais um dos milagrosos efeitos do abacaxi e talvez um dos mais conhecidos, é ter um papel fundamental para a imunidade.

Isso ocorre principalmente por conta do alimento ser uma rica fonte de vitamina C, contribuindo para a absorção do ferro pelo organismo e assim evitando possíveis quadros de anemia ferropriva.

7. Ajuda na digestão

Por contar com uma enzima chamada bromelina, a deliciosa fruta é sempre reconhecida por ajudar consideravelmente na digestão.

8. Previne infecções

Um outro benefício pouco conhecido do abacaxi para a saúde é que ele pode ajudar na prevenção de infecções.

Assim como no caso da digestão, esse benefício também se deve a presença de bromelina na fruta.

Assim, a enzina contribui para que algumas doenças bacterianas sejam prevenidas, além de também atuar contra a pneumonia, sinusite e a rinite.

Cuidados com o consumo

É importante ressaltar que para que o abacaxi permaneça com todos os seus benefícios para a saúde, o correto é que ele seja consumido em seu estado natural.

Misturar a fruta com açúcares ou outros industrializados pode acabar fazendo com que ela tenha as suas funcionalidades reduzidas.

Além disso, assar o abacaxi também pode prejudicar as propriedades funcionais por degradar as vitaminas B1, C e B3, assim como a bromelina.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

