6 países encantadores que estão aceitando idosos brasileiros que buscam por descanso

Desde paisagens deslumbrantes até culturas ricas, cada destino tem algo único a oferecer para quem busca sossego na terceira idade

Pedro Ribeiro - 13 de outubro de 2024

Madrid, capital da Espanha. (Foto: Reprodução/Pexels)

Quando chegamos na terceira idade, muitos de nós começamos a sonhar com o tão merecido descanso e a buscar um estilo de vida mais tranquilo.

Para os idosos brasileiros que desejam descansar e desfrutar de experiências calmas e mais sossegadas, existe uma variedade de países prontos para acolher esse grupo da melhor idade.

Afinal, chegou a hora de desfrutar da aposentadoria sem perder a qualidade de vida.

6 países encantadores que estão aceitando idosos brasileiros que buscam por descanso

1. Espanha

Para começar, um lugar muito tranquilo para os idosos é a Espanha.

Com um clima agradável, belas praias e uma estrutura acolhedora, esse país pode ser uma excelente opção para aqueles que procuram tranquilidade nessa fase da vida.

Cidades como Valência e Málaga podem ser boas escolhas para quem quer qualidade de vida e manter um custo de vida baixo.

2. Portugal

Seguindo a mesma linha da Espanha, temos Portugal.

Um dos atrativos do país é o fato de também terem o português como principal língua.

Ademais, o sistema de saúde público é bastante eficiente e o processo para tirar o visto relativamente simples.

3. Itália

Outro país europeu que pode ser uma boa opção para os idosos brasileiros é a Itália.

Além do clima, as cidades italianas proporcionam uma experiência cultural única, com diferentes tipos de passeios que podem ser feitos por pessoas em qualquer faixa etária.

Portanto, se você busca paz, qualidade de vida e boa comida, essa pode ser uma alternativa interessante.

4. Uruguai

Se você busca por uma escolha mais próxima do Brasil, o Uruguai pode ser o destino certo.

O país possui um clima muito agradável ao longo do ano e belas paisagens que podem ser exploradas por qualquer pessoa independente da idade.

Além disso, a infraestrutura desse país é ótima para acolher os idosos.

5. Costa Rica

Agora se na hora de aposentar você pensa em ter mais contato com a natureza, uma alternativa é a Costa Rica.

Esse pequeno país da América Central proporciona excelentes serviços de saúde.

E não é só isso! O país possui um programa de visto para idosos que necessita apenas comprovação de renda estável, isso faz com que você possa desfrutar de um estilo de vida sossegado.

6. Equador

Por fim, outro destino que você pode considerar mais próximo do Brasil, é o Equador.

Isso porque, existem algumas cidades que são famosas não só pela beleza, mas também pelo baixo custo de vida.

O Equador oferece um visto especial para aposentados e deixa o processo de mudança mais fácil.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!