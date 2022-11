A Polícia Civil prendeu um idoso suspeito de estuprar três crianças em Corumbá de Goiás. O caso veio à tona após uma das vítimas assistir uma reportagem sobre a prisão de um estuprador e contar aos familiares que foi abusada pelo homem.

A menina contou aos familiares que foi abusada por Sandoval Afonso da Silva, de 65 anos, por duas vezes. Em ambas as ocasiões, a família estava visitando a casa do homem.

Segundo o relato, ele a obrigava a colocar a mão nas partes íntimas e que ficava olhando por baixo da saia da criança. Por esta razão, a vítima, que tinha oito anos na época do crime, diz que parou de usar vestido e passou a vestir somente calças de moletom.

O suspeito já era investigado pelo mesmo crime praticado com outras duas crianças, em Corumbá e Pirenópolis. Segundo a polícia, ele se aproveitava da relação de amizade ou parentesco com as famílias, e, ao ficar sozinho com as vítimas, praticava o crime.

O idoso foi encaminhado para a Unidade Prisional de Corumbá de Goiás na última sexta-feira (04). Ele chegou a admitir o estupro para a família da vítima que o denunciou após ver a reportagem, mas negou ao ser interrogado.

A polícia não descarta a hipótese de que o homem tenha abusado sexualmente de outras crianças e por isso está divulgando a imagem do possível autor. Ele deve responder pelo crime de estupro de vulnerável, com pena máxima podendo chegar a 15 anos de prisão.