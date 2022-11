Semana deve ser marcada por raios e rajadas de vento em Goiás

A chuva deve reaparecer na maior parte das regiões de Goiás nesta terça-feira (08). A combinação de calor e umidade deve formar áreas de instabilidade em todo o estado e trazer pancadas de chuva isoladas.

De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), as chuvas devem ser acompanhadas por rajadas de vento e raios.

O calor, porém, não vai embora. Em Goiânia, os termômetros devem marcar 32ºC. Em Anápolis, a máxima prevista é de 28ºC, mas no Norte do estado, em Porangatu, a temperatura pode chegar a 35ºC. As mínimas ficam entre 16ºC e 20ºC.

As pancadas de chuva isoladas devem marcar a semana no estado, segundo o Cimehgo.

Nova frente fria a caminho

Na semana passada, uma frente fria derrubou as temperaturas no estado. Em Anápolis, por exemplo, os termômetros chegaram a marcar 14ºC.

A partir do fim da semana, Goiás será novamente influenciado pelo avanço de uma frente fria, que deve causar mais chuvas.