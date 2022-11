Vídeo mostra o que a cobra mais pesada do planeta faz quando é pegada no colo

Viralizou nas redes sociais o vídeo de um fazendeiro com uma sucuri-verde – conhecida popularmente como anaconda, por ser a mais pesada do planeta – no colo.

Na ocasião, a serpente desfere inúmeras mordidas violentas nos braços e abdômen, enquanto o homem tenta manuseá-la no colo.

O youtuber conhecido como ‘biólogo das cobras’, explicou o porquê deste comportamento hostil do animal.

Segundo o estudioso, a sucuri-verde, apesar de não ser peçonhenta, é bastante irritada e capaz de desferir mordidas perigosas quando se sente ameaçada.

Neste caso, a intenção do réptil seria apenas fugir dos braços do homem. Porém, em situações que a serpente se sente extremamente em risco, além das mordidas, a cobra poderá se envolver completamente no corpo da vítima.

Por meio da constrição, a anaconda é capaz de esmagar os órgãos da presa e interromper o fluxo da corrente sanguínea, matando a vítima em poucos minutos.

O biólogo ainda faz um comparativo entre a sucuri e a píton reticulada (a maior, em comprimento, do planeta). Segundo o estudioso, a píton tem um interesse maior em assustar o predador do que o abocanhar em si.

Veja o vídeo