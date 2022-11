Bazar do Grupo Mega Moda Park tem mais de 24 mil peças a partir de R$ 10 em Goiânia; veja lojas

Vestidos, macacões, conjuntos, roupas Jens tanto femininas quanto masculinas. Esse é o ‘acervo’ prometido pelo Grupo Mega Moda – formado por shoppings de moda atacadista Mega Moda Shopping, Mega Moda Park e Mini Moda – para um super bazar realizado na região da Rua 44.

A ação vai até quarta-feira (09) e 10 lojas estão participando da promoção. São 24 mil peças a preços a partir de R$ 10. Elas estarão à venda na praça de eventos do Mega Moda Park.

“É uma oportunidade ímpar de adquirir marcas de excelente qualidade a um preço bem acessível. Além do atacarejo, temos investidos nessas ações e acreditamos que isso ajuda a impulsionar as vendas e apresentar as marcas”, afirma Tássia Carvalho, Gerente de Marketing do Grupo Mega Moda.

Veja quais são as lojas que estão participando: BHZ, CS Moda, Fran Lima, Leemix, Nobreza Fashion, N9ve, Omni Vince, Polly Collection, San Diego, Use Instituição.