Cachoeiras e piscinas naturais: conheça as belezas do município pouco explorado em Goiás

Cachoeiras, piscinas naturais e cânions. O cenário, que também é permeado de construções histórias e ruas de pedras, está localizado a 418 km de Goiânia, em um dos menores municípios de Goiás, mas de grandes belezas naturais.

Com cerca de 4 mil habitantes, Baliza esconde vários espetáculos da flora, alguns deles quase intocáveis. A cidade é banhada pelo Rio Araguaia e chama a atenção, em um primeiro momento, pelas estruturas rochosas formadas pelos ventos e pela água ao longo dos anos.

As pedras gigantes, que acompanham o percurso pelo Araguaia, formam cânions que vão de 04 até 50 metros de altura. Além da bela paisagem, o caminho estreito oferece aos turistas mais aventureiros a oportunidade de participar de um emocionante passeio de canoa pelo lugar.

O espetáculo não para por aí. É em Baliza que o viajante vai encontrar o Salto Paraguassu – com aproximadamente 96 metros de altura, é um dos pontos mais procurados pelos praticantes de rapel no estado e oferece uma vista como poucas vistas no estado.

Na parte superior, local que é acessado por trilha acompanhada de um guia, outras quedas menores de grande beleza são encontradas pelos turistas. Quem conhece a região recomenda ver o salto tanto na parte de baixo quanto na de cima, que rendem os cliques inesquecíveis da viagem.

Pra visitar o salto é cobrada uma taxa de R$ 10. A estrada de terra para chegar ao local é irregular e pode estar acompanhada da lameiros, sendo portanto aconselhável a presença de alguém que esteja familiarizado com este tipo de passeio. Ainda é possível acampar no lugar, basta combinar com o proprietário.

Antes de chegar ao salto, o turista mais curioso também pode visitar as piscinas naturais do Balneário do Enedino. O córrego passeia entre as pedras gigantes e, vez ou outra, se acomoda entre as rochas, formando os poços d’água perfeitos para um banho com a família ou os amigos durante o caminho.