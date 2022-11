Condenada dupla que tirou a vida de goiano que emocionou o Brasil por velar a mãe sozinho

Bárbara Morais dos Santos e Matheus Teixeira Carneiro, foram condenados pela Justiça por tirar a vida de José Ricardo Fernandes, goiano que emocionou o Brasil por velar a mãe sozinho.

A dupla foi condenada pelo crime de homicídio, cometido mediante promessa de pagamento ou por outro motivo torpe, com emprego de fogo e à traição, de emboscada ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa.

Ela foi sentenciada há 18 anos e seis meses de prisão, sendo inicialmente em regime fechado. Bárbara era acusada do crime de furto qualificado, mas foi absolvida.

Além disso, terá que ressarcir a família da vítima em R$ 30 mil, por ter gasto o dinheiro de uma vaquinha que teria sido realizada em prol de José, que na época sofria com insuficiência renal e fazia hemodiálise.

Matheus teve uma pena ainda maior que Bárbara, sendo condenado a 23 anos e nove meses de reclusão. Além do homicídio, ele foi sentenciado pelo crime de furto qualificado.

Antes de morrer, José foi espancado e posteriormente teve ateado fogo no corpo. Além da morte, os autores levaram uma televisão da casa da vítima, além de ficarem com o celular e a carteira do homem.

O crime foi cometido em 10 de julho de 2020, por volta das 13h, no Setor Conjunto Estrela do Sul, em Aparecida de Goiânia, na região Metropolitana.