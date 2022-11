Mudas de pequi sem espinhos começam a ser distribuídas em Goiás a partir de quarta (09)

Queridinho de Goiás, o pequi, fruto bastante consumido no estado, poderá chegar de forma diferente na mesa dos goianos. Isso porque o Governo de Goiás começa a distribuir a partir de quarta-feira (09), mudas do alimento sem espinhos para agricultores familiares e viveiristas previamente cadastrados.

A entrega dos primeiros brotos acontecerá na sede da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), no Campus II da Universidade Federal de Goiás (UFG), em Goiânia, às 10h30.

Durante o evento, cada profissional irá receber seis mudas de pequi, sendo três pertencentes à nova variedade.

Segundo a Emater, o fruto é semelhante ao tradicional e tem como objetivo atender a demanda dos produtores goianos por pequizeiros mais rentáveis.

Além de poder levar para casa a nova espécie, os visitantes também terão acesso a duas publicações inéditas, intituladas de “Orientações para o cultivo do pequizeiro” e “Cultivares do pequizeiro”, que trazem informações gerais e técnicas para o cultivo da espécie.

Após o lançamento, os viveiristas e agricultores que quiserem adquirir um volume maior de mudas, ou aqueles que não estiverem cadastrados previamente no site, poderão obtê-la no site da Emater. O valor é de R$ 150 para cada lote – sendo três mudas sem espinho e três com espinho.

Mais informações sobre o lançamento estão disponíveis em www.emater.go.gov.br.