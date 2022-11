Mulher faz ataques racistas à esposa e à filha do ex e caso vai parar na polícia

Uma mulher, de 30 anos, precisou denunciar a ex-companheira do marido, nesta segunda-feira (07), por injúria racial após passar anos recebendo ofensas que se dirigia a ela e a filha. O caso aconteceu em Divinópolis, cidade da região Nordeste de Goiás.

O marido da vítima tinha um relacionamento com a suposta autora antes de conhecê-la. Para a Polícia Civil, ela relatou que o homem ainda manteve o romance com as duas por um período, sem que ambas soubessem.

A mulher afirmou que já sofre com os ataques há dois anos, quando a filha, que é fruto da união, nasceu. Ele ainda é pai de um bebê de um ano com a suposta agressora.

Em mensagens enviadas pelo WhatsApp, ela chama a vítima de “macaca” e ainda ofende as crianças com os termos “macaquinha”.

Cansada da situação, a vítima fez prints dos ataques que recebia no celular e procurou a delegacia. O caso será investigado pela Polícia Civil.