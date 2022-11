A grande maioria das pessoas fazem uma grande compra do mês no supermercado para não ter que ficar indo semanalmente no estabelecimento.

Bom, o problema é que essas pessoas, em muitos casos, acabam agindo por impulso, adquirindo coisas sem necessidade ou comparando sem olhar alguns detalhes.

E são esses tais detalhes que podem custar caro no final das contas!

6 erros que muita gente comete na hora de fazer a compra do mês no supermercado:

1. Comprar itens naturais fora de época

Atualmente, podemos encontrar com bastante fartura nos mercados, cenouras, laranjas e couves, por exemplo, porque estamos na estação ideal para a colheita desses produtos.

Assim, esses produtos “da época” acabam saindo mais em conta para o consumidor.

O que não acontece para quem opta por comprar os que estão fora desse período de cultivo. Como a beterraba e a manga, que são colhidas por volta de dezembro.

2. Comprar vegetais e frutas

Pode parecer contraditório o que vamos dizer, mas comprar vegetais, frutas e hortaliças no supermercado não é uma boa aposta.

Isso porque, além de serem mais caros, a qualidade desses produtos é meio duvidosa, já que eles possuem agrotóxicos e pesticidas.

A saída para isso é buscar feiras próximo a você.

3. Comprar carne de bandeja

Sempre que possível compre as carnes de sua casa frescas e direto do açougue.

As carnes separadas em porções e colocadas em bandejas dos supermercados não são uma boa escolha, já que elas podem perder sua validade e qualidade.

4. Não olhar a validade dos produtos

Talvez você não saiba, mas os produtos da frente estão mais próximos de vencer e como sempre estão à vista é comum serem os primeiros que colocamos no carrinho.

Basicamente, esse é um truque que os mercados fazem para vender esses itens primeiro. Por isso, é um erro não olhar a validade.

5. Não observar os queijos e carnes

E por falar em validade, simplesmente, alguns supermercados alteram a data de vencimento dos queijos e das carnes, para influenciar a compra deles.

Portanto, sempre analise-os antes de levar para casa.

6. Não lavar o que você comprou antes de armazenar

Por fim, não lavar os itens assim que chegar em casa pode ser um erro. Isso porque, baratas e ratos amam depósitos de supermercado, logo, é impossível garantir esses animais longe da comida.

Por isso, por mais que tenha detetização ou cuidado, é melhor sempre higienizar tudo antes.

