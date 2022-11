Recentemente, o Brasil foi pego de surpresa com as notícias de que o apresentador de televisão Celso Portiolli, e o empresário Roberto Justos, haviam sido diagnosticados com câncer de bexiga.

O que poucos sabem é que por mais que este tipo de tumor tenha entrado em evidência apenas agora, ele está apenas atrás do câncer de próstata, sendo considerado o segundo tumor urológico mais comum.

Estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA) apontam que apenas em 2022, os diagnósticos de câncer de bexiga devem ultrapassar a casa dos 10 mil, sendo que dentre estes altos índices, 7.590 de enfermos serão homens e 3.050 mulheres.

No início, os tumores são assintomáticos, o que torna mais difícil o diagnóstico, mas, no decorrer do tempo, os sintomas evoluem para urgência e ardor para urinar, perda de apetite e peso, cansaço, inchaço nas pernas e anemia.

Mas afinal, quais são as causas e como é possível evitar este tipo de tumor?

Celso Portiolli e Roberto Justus com câncer de bexiga: saiba o que causa e como evitar

Especialistas apontam que uma das principais causas do câncer de bexiga é o tabagismo, sendo o principal fator de risco de 50% a 70% dos casos.

Uma outra importante causa para o tumor é a exposição a certos agentes químicos presentes nos próprios ambientes de trabalho, como é o caso da indústria têxtil, de tinta, ou fábricas que mexem com metal, borracha, couro e corantes.

Além disso, a baixa ingestão de líquidos, a radioterapia e a ciclofosfamida, presente em alguns tratamentos como na quimioterapia, assim como a genética, também são considerados fatores de risco para o câncer de bexiga.

Formas de evitar

Bem, as principais causas da doença já meio que deixam claras quais são as maneiras mais palpáveis de se evitar desenvolver o tumor.

Primeiramente, como o tabagismo é responsável por uma grande parcelas de casos da enfermidade, aconselha-se não fumar como uma forma de prevenção.

Por mais que seja um pouco mais complicado, uma outra medida de segurança para quem deseja se prevenir é se limitar a exposição de substâncias químicas ocupacionais como aminas aromáticas, benzidina e beta-naftilamina, usados na indústria de corantes, certos produtos químicos orgânicos, assim como à fumaça do óleo diesel.

Estudos também indicam que ingerir bastante líquido, principalmente água, e manter uma dieta rica em frutas e vegetais podem ser fatores importantes para evitar o câncer de bexiga.

No entanto, vale ressaltar que estas são apenas formas de reduzir os riscos baseadas em simples mudanças no estilo de vida, não sendo portanto uma garantia.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

