Gol adiciona novos voos no Aeroporto de Goiânia para facilitar as viagens de quem quer ir ao Nordeste e Sul do Brasil

Com a chegada do período de férias e consequentemente a alta temporada, companhias aéreas estão se movimentando para oferecer o maior número de destinos aos passageiros.

Para dezembro e janeiro, a Gol criou novas opções de voos diretos para facilitar as viagens e conectar os clientes de Goiânia a destinos turísticos no Nordeste e Sul do país.

Os novos voos adicionados pela empresa são para Fortaleza (CE), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro e Palmas (TO).

Atualmente a Gol opera em duas cidades do estado. Além de Goiânia, a companhia aérea está presente em Caldas Novas, com viagens diretas para São Paulo.

As passagens já está sendo comercializadas no site da empresa e pelo aplicativo.