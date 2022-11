Parte de teto de Colégio Santo Agostinho desaba e alunos ficam feridos em Goiânia

Alunos do Colégio Santo Agostinho, em Goiânia, foram surpreendidos com um verdadeiro susto nesta quarta-feira (09). Por volta das 12h, parte do teto do refeitório acabou despencando enquanto vários estudantes almoçavam.

Ao G1, uma funcionária da escola afirmou que dois alunos chegaram a ficar feridos, mas não precisaram ser encaminhados até o hospital.

No entanto, contrariando o argumento da colaboradora, o pai de um estudante alegou, em um grupo de mensagens, que pelo menos cinco pessoas ficaram machucadas.

Apesar das contradições, ela alega que a área foi isolada e a situação já está sob controle, já que apenas o gesso teria caído do teto da área.

O Portal 6 tentou entrar em contato com o Colégio, mas não obteve resposta.

Veja o vídeo que mostra a situação do local