Utilizar um banheiro público está longe de ser uma experiência confortável para a maioria das pessoas. No entanto, há algumas curiosidades que pouca gente sabe sobre eles.

Por exemplo, você já parou para reparar que a porta de um banheiro público nunca vai até o chão? Pois é.

Embora muitos acreditem que aquilo seja uma mera coincidência, existe uma explicação lógica para que isso aconteça.

Para sanar a curiosidade de muitos leitores, o Portal 6 te conta nesta matéria o porquê dos banheiros públicos não terem a porta encostada até o chão.

Entenda por que a porta de um banheiro público não vai até o chão

Usar um sanitário comunitário é, sem dúvida, uma das experiência mais embaraçosas e desconfortáveis vividas por muitos.

Além de ser um ambiente pequeno, temos que lembrar que o local é público e, por isso, várias pessoas podem utilizar e fazer as necessidades ali.

Por conta disso, os toaletes podem apresentar um odor forte e serem menos higiênicos do que os banheiros privativos.

Contudo, outro fator que deixa a experiência ainda mais ‘chatinha’ é o comprimento das portas que costumam ir até a metade. Mas o que pouca gente sabe é que existe uma explicação para que elas sejam construídas dessa forma.

Em entrevista à revista Superinteressante, um agente de fiscalização do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (RS) revelou que a abertura inferior das portas serve para garantir ao público mais segurança durante o uso do mictório.

De acordo com ele, a passagem, supostamente, permitiria que o usuário passasse pela porta, caso ficasse trancado no local.

Além disso, a abertura também é instaurada por uma questão de higiene. Segundo o profissional, o tamanho das portas facilita na hora da limpeza e auxilia na ventilação dos boxes e, de quebra, ajuda os que estão de fora a saber se tem alguém ali.

