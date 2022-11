MP anuncia que vai recorrer da decisão que absolveu um dos réus no caso Valério Luiz

Quatro dos cinco acusados de planejar e executar a morte do jornalista e radialista Valério Luiz, em 2012, foram condenados pela Justiça na noite da última quarta-feira (09).

Um dos réus, o sargento reformado da Polícia Militar (PM) Djalma Gomes da Silva, acusado de ser um dos articuladores do crime, foi absolvido pelo tribunal do júri.

Na tarde desta quinta-feira (10), promotores do Ministério Público (MP), anunciaram que vão recorrer da decisão que inocentou Djalma e vão pedir um novo julgamento.

Segundo os integrantes do MP, há provas claras da participação do PM e a absolvição dele mostra uma incoerência dentro do julgamento.

Maurício Borges Sampaio, acusado de ser o mandante da execução e Ademá Figuerêdo Aguiar Filho, apontado como sendo quem atirou em Valério, foram condenados a 16 anos de prisão.

Urbano de Carvalho Malta e Marcus Vinícius Pereira Xavier, acusados participarem da articulação do crime, receberam pena de 14 anos.

Os promotores informaram que ainda estão avaliando a possibilidade de recorrer a condenação dos acusados que foram condenados pela Justiça.